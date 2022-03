Lanlik foar it earst mear net-leauwenden: protestantsk Fryslân wie earder

Dat dit yn Fryslân al lang it gefal is, hat neffens Dirk Postma te krijen mei it ferskil tusken katoliken en protestanten. Postma is sosjaal wittenskipper by it Fries Sociaal Planbureau.

Protestantsk-kristlike tradysje

Hy seit: "Protestantsk-kristliken binne wat dúdliker yn harren stânpuntbepaling. Dy sizze: we binne tsjerklik of wy binne net tsjerklik. As wy net-tsjerklik binne, dan neame wy ús ek net mear protestantsk. By katoliken is dat oars."

De tradysjoneel tsjerklike groep is wol relatyf grut yn Fryslân, mar it oantal minsken dat him leauwend neamt is lytser.