Oalje en aaien yn 'e knipe troch oarloch Oekraïne: "Dit is overmacht"

"Het kost nu 40 euro per 100 kilo, terwijl het eerst 30 euro was", leit Van Weperen út. "Een kip vreet zo'n 125 gram per dag, dus het is ongeveer van 4 naar 6 cent per dag gegaan. En een kip legt één ei per dag, ietsje minder gemiddeld."

Hinnehâlders hâlde it net lang mear fol

Plomfeehâlders kinne it net lang mear útsjonge, skat Van Weperen yn. "Misschien tot in de zomer. Het is de vraag wat de voerprijs gaat doen, want nu stijgt de prijs iedere week met zo'n 2 euro. Het einde is nog niet in zicht."

Ynternasjonaal is der ôfpraat dat nôt earst foar 'humane konsumpsje' brûkt wurdt, dus foar bôle. Pas dêrnei folgje feefoer en bio-enerzjy.