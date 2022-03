Omrop Fryslân makket spesjale radio-útstjoering mei muzyk fan Piet Paulusma

Foardat er bekend waard as waarman, wie Piet Paulusma aktyf as DJ. Sa kaam it dat er by Omrop Fryslân ek alle dagen ien fan syn favorite platen útsykje mocht. Dy plaat waard 'de Pietplaat' fan de dei.

Chiquitita

Yn oerlis mei de famylje fan Piet en syn assistinte Ingrid Joustra hat presintator Harm Weistra fan Omrop Fryslân in list gearstald út de muzyk dy't Piet Paulusma yn de ôfrûne jierren draaid hat by him yn de útstjoering.

"Dat wie noch net maklik", seit Weistra. "Want der hawwe yn al dy jierren hiel wat Pietplaten west. Ien plaat moast der beslist yn. Dat wie Chiquitita, fan Abba. Dat wie in grutte hit yn de sniewinter fan 1979."

"Sa sjogge je mar wer", seit Weistra. "Sels by it útsykjen fan de muzyk wie Piet Paulusma altyd mei it waar dwaande."