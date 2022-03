Fryske rapper MC Remon bliuwt himsels opnij útfinen

Mei de Onderhonden is er it hiele lân trochgien mei optredens en hy fielde op in stuit dat er mear yn it Frysk rappe woe. "De tiid wie der klear foar: ik hie een protte meimakke en dien, dat hoegde fan my net noch in kear. Ik besykje altyd mysels opnij ût te finen. Doe koe it yn it Frysk. Altyd it hiele lân troch, ik hie der gjin nocht mear oan. Op it poadium doch ik hieltyd itselde. Ik hie dat al meimakke; ik woe wer wat oars."

Remon makket om 2008 hinne de stap nei Fryske rap en komt mei it album Friesstijl.

It westen

Remon rapte in skoft yn it Frysk, die Faktor Freed by Omrop Fryslân en wist úteinlik it paad yn de Fryske popkultuer goed te finen. Dat soarge derfoar dat hy wer ta wie oan in nije útdaging.

"In hiel skoft is it superleuk west, lekker oersichtlik. Op een bepaald momint wist ik krekt wêr't ik wêze moast, dat kin te komfortabel wurde. Ik besykje mysels opnij út te finen." Remon gie dêrom nei it westen. Mei syn húshâlding ferhuze er nei Broek in Waterland om him te fokusjen op animaasje.

Kleurboek

Doe't er dwaande wie mei in dokumintêre kaam hy yn oanrekking mei it 'Hip Hop Coloringbook'. Hy waard dêr sa troch ynspirearre en woe dit ek yn Nederlân meitsje. Hy wie eins ophâlden mei rappen, mar mei tank oan in mailtsje fan in oare Fryske rapper pakte er de tried dochs wer op.

"Ik wie derfan oertsjûge dat ik nea mear wat aktyfs als rapper dwaan soe, mar ik krige in mailtsje fan Pieter Gysbert, dy't yn it Frysk dwaande wie. Hy woe in stikje fan my brûke. Dat fûn ik aardich, dus ik woe wol in koepletsje dwaan. Ynienen gie it blikje wer iepen en rôlen de teksten derút. Ik hie der wer aardichheid oan."

Yn syn húshâlding is it hiel normaal dat heit hiphopper is. Troch it kleurboek wol Remon syn eigen bern, mar ek oare bern in bytsje skiednis meijaan.