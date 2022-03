Hearrenfean is PEC Zwolle yn oefenwedstriid de baas

Ten Berge stjoerde in mjuks fan wikselspilers en basisspilers it fjild yn. De Friezen kamen yn de 35ste minút op foarsprong troch in doelpunt fan Sydney van Hooijdonk. Van Hooijdonk hie dêrfoar ek al in grutte kâns mist. By it skoft stie der 1-0 op it skoareboerd.

Yn de twadde helte barde net in soad. Levi de Wilde krige noch in kâns op in doelpunt, mar de jeugdspiler fan Hearrenfean krige de bal net tusken de peallen. Sa einige it duel yn 1-0.