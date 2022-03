LeverStijl-kampanje is foar Sipke Jan Bousema in persoanlike misje

Nei skatting hat ien op de fiif Nederlanners no al leverferfetting. Allinnich witte in soad minsken dat net; klachten iepenbierje har pas yn in let stadium en kinne liede ta leverûntstekking, leverfalen en leverkanker.

As je der op tiid by binne, kin dat foarkaam wurde. De kampanje moat minsken ynformearje en bewege om it tij te kearen foardat it te let is.

Belêsting fan de soarch

Ien fan de dokters dy't belutsen is by de kampanje is Herold Metselaar, heechlearaar en yntusken 35 jier leverdokter.

"Als het aantal mensen met deze leveraandoening hard blijft oplopen - en dat is de verwachting - kan dat leiden tot een enorme belasting qua gezondheid en zorg. Daarom is het belangrijk dat mensen zich daarvan bewust worden en er iets aan doen."

Herold Metselaar oer it ûntfetsjen fan de lever: