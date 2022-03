IM easket acht moannen sel foar man dy't ynried op fytser

De fytser en de bestjoerder fan it buske hienen rûzje krigen. It slachtoffer hie de mem fan de fertochte in appke stjoerd dat hy wol 'ynteresse' yn har hie. Dat skeat by de fertochte yn it ferkearde kielsgat.

Black-out

De man ride mei it buske nei it wenplak fan it slachtoffer. Doe't de man de strjitte ynried, seach hy de appkesstjoerder op de fyts. Neffens it slachtoffer joech de man gas en rekke him mei de bûtenspegel.

It slachtoffer rûn in snijwûne oan de earm op en hie meardere kniezingen. De offisier fan justysje neamde it in 'lyts wûnder' dat it letsel net slimmer wie. De fertochte sei dat hy in black-out hân hie. Hy wist neat mear fan de oanriding, mar wie der wis fan dat hy net te hurd riden hat.

De rjochter docht 7 april útspraak