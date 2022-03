'Feanster bedriuw hast akkoart oer haadsponsorskip FC Grins'

FC Grins moast op syk nei in nije haadsponsor nei't Office Centre fallyt gong. It liket derop dat it logo fan OrangeGas oare wike yn de thúswedstriid tsjin Ajax foar it earst op it shirt fan Grins stiet.

"We zijn in de afrondende fase", lit direkteur Marcel Borger fan OrangeGas witte by RTV Noord. "Er is nog geen witte rook, maar we hopen op positief nieuws."

'De laatste dingetjes'

Op it stuit binne de partijen mei de lêste details dwaande. "We hopen komende week maandag positief nieuws naar buiten te brengen, maar we moeten echt nog even de laatste dingetjes doen."

OrangeGas is in bedriuw dat wurket yn skjinne brânstoffen, seit Borger. In pear jier lyn brûkte de doetiidske direksje fan FC Grins dy brânstoffen ek. "Op die manier zijn we toen in contact gekomen met FC Groningen."

It bedriuw stiet op it punt om syn namme te feroarjen: mei yngong fan 1 april hjit it OG Clean Fuels.