Súdwest-Fryslân wol leare fan minsken mei in lytse beurs

Ien fan de oanwêzigen op de 'Samen sterk tegen armoede'-gearkomste sil bygelyks út eigen ûnderfining fertelle hoe't je mei in lytse beurs dochs libje kinne en moatte.

Stipe foar minsken yn need

Ek Walter Loomeyer is by de gearkomste. Hy hat it drok. Loomeyer helpt minsken yn need by de Filiadelfia Pinkstergemeente en by stichting De Schuilplaats. Yn it gebou oan it Kleinzand komme alle dagen sa'n tweintich minsken dy't net rûnkomme kinne.

"Mensen raken in de armoede doordat ze hun baan verliezen, ziek worden of een relatie zien stranden. Het blijkt dat ze er bijna niet uitkomen", seit hy.