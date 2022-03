Plysje en Liander rôlen 47 himpkwekerijen op yn 2021

Yn it hiele Liander-gebiet (Fryslân, Gelderlân, Flevolân, Noard-Hollân en in part fan Súd-Hollân) giet it om 633 himpkwekerijen. Fierwei de measten dêrfan wienen yn Noard-Hollân.

Yn dat folsleine fersoargingsgebiet is 31,9 miljoen kilowattoere (kWH) yllegaal oan stroom ôftape. Dat is hast likefolle as dat 10.000 húshâldens yn in jier ferbrûke.

Net ûngefaarlik

Dat sokke himpkwekerijen gefaar mei him meibringe, die tongersdeitemoarn bliken yn Ljouwert. Yn in wenning oan de Bijenhofstraat yn de stêd bruts brân út yn in yllegale himpkwekerij. In Ljouwerter rekke dêrby ferwûne. De fertochte waard oerbrocht nei it sikehûs en waard dêrnei oanhâlden.

Liander en de plysje ha yn 2021 sa'n fyftich himpkwekerijen mear as yn 2020 oprôle. Under oare troch "intensievere samenwerking met politie en gemeenten" kamen mear kwekerijen yn byld, neffens Liander.

'8.000 himpkwekerijen yn folsleine gebiet'

It totale tal himpkwekerijen dat alle jierren ûntdutsen wurdt, is nei alle gedachten mar in lyts part fan it totale tal, seit de netbehearder. Yn it fersoargingsgebiet fan Liander soenen der sa'n 8.000 himpkwekerijen wêze.

Neffens Liander is in himpkwekerij te werkennen oan in fêsthâldende frjemde geur by in gebou, kondinsfoarming op de ruten en konstant fertsjustere ruten en doarren.