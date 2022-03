Friezen fan helpkonfoai Oekraïne tefreden: "Al kinne wy net eltsenien helpe"

De lading mei in grut ferskaat oan guod is foar it grutste part besoarge by in grutte sporthal yn it sintrum fan it stedsje. It giet bygelyks om medisinen, wynsels, iten, strjemsel, militêre útrissing en noch folle mear.

Helpguod ferpartsje

Fan dêrút wurde de spullen op bestelling yn grutte en lytse partijen Oekraïne ynriden, nei sikehuzen, opfanglokaasjes foar flechtlingen en oare plakken dêr't it nedich is. In lyts part fan it goud lykas drinkbekers, boartersguod en fitaminen binne besoarge by helpferlieners yn Sigethu sels.