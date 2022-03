Soargen Harnzers oer sâltwinning serieus naam, gemeente krijt foldwaande

De ûndersikers stelle dat de ûnrest om de ôffalsintrale fan Omrin folle grutter wie. "We hebben mensen daarover geïnterviewd. Ze stellen dat er geen samenwerking met Omrin was. Gebrek aan transparantie leidde tot wantrouwen jegens de fabriek. Dit heeft tot grote spanning geleid in de lokale gemeenschap."

Neffens Van Wonderen hat it sâltfabryk Frisia him oars opsteld. "Investeren in maatschappelijke projecten en goede contacten met de bevolking. Dat heeft geholpen.'