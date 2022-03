Ried fan Steat moat ein meitsje oan geharrewar om hinnehâlderij Ealsum

De gemeente Noardeast-Fryslân hat no de Ried fan Steat frege oft it ynlûken terjochte is. De hinnehâlder wol frije-útrinhinnen hâlde en is dêrom fan doel in omheining om in stik greide te setten. Dy stiet der yntusken foar in part al.

Omwenners binne lykwols benaud foar fynstof en fine dat de oerheid gjin fergunningen ôfjaan moat foar ditsoarte bedriuwen yn tiden fan fûgelgryp en pandemy.

Bestimmingsplan

De rjochtbank oardiele earder dat it stekwurk net yn oerienstimming wie mei it bestimmingsplan. Sa'n 30.000 hinnen op it stik greide soe te yntinsyf wêze. Mar de gemeente is yn heger berop gien, om't it neffens de gemeente net út meitsje soe oft it om bygelyks kij of hinnen giet. De Ried fan Steat docht oer in oantal wiken útspraak.