FIDEO: Soargen by Fryske toskedokters om tanimmende krapte

Der is te min oanwaaks fan nije toskedokters. Dêrtroch is der yn Noardeast-Fryslân noed oer de drokte by toskedokterspraktiken. By De Groenkamp yn Bûtenpost wie der al langer in pasjintestop. De befolking groeit en minsken wurde âlder, mar tagelyk geane der hieltyd mear toskedokters mei pensjoen.