Berkeaper de sel yn nei bedriging Keamerlid en boargemaster

De man is ek twa moannen selstraf ûnder betingst oplein en hy mei net wer kontakt opnimme mei Paulusma en Korthuis.

De fertochte fielde him misjegene troch de autoriteiten yn de coronakrisis en koe him net yn de coronaregels fine. De partnet fan de man hat in saak dy't fanwege de coronaregels ticht moast om't it om in 'net-essinsjele winkel' gie. Sy besleaten dochs te iepenjen en krigen in boete.

'Tribunalen'

Dêrnei hat de man bedrigingen stjoerd fia sosjale media en e-mail. Der soene 'tribunalen' komme, liet er boargemaster Korthuis witte.

De man skreau te witten wêr't Paulusma wenne. "Ik voelde mij sindsdien onveilig in mijn eigen huis", ferklearre it Twadde Keamerlid. Sy makke har ek soargen oer har bern.

Giet te fier

Neffens de rjochter mei elts syn opfettingen oer de coronaregels hawwe, mar jout it strafrjocht wol grinzen oan. Geweld en bedriging geane te fier, seit de rjochter.