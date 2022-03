Tekoart oan bêden foar opfang flechtlingen: Friezen sjitte te help

"Wat prachtich dat je der binne", begjint Lourenske Steenstra har ferhaal tsjin in man dy't syn auto parkearret by it doarpshûs fan Tsjom. Mei in lytse klik iepenet de man syn kofferbak en sjocht rap de auto yn. In ledikant en in matras lizze te wachtsjen om derút helle te wurden.

35 flechtlingen

"Ik woe dit hjir efkes bringe, want ik wist dat der in tekoart wie", seit de man. Lourenske knikt nei de man. Sy pleatste in oprop op Facebook om bêden binnen te heljen. Dy waarden troch doarpelingen massaal brocht. "We krije hjir sa'n 35 flechtlingen", seit Lourenske wylst sy it bêd in grutte seal fan it doarpshûs yn tilt. "Mar dat wie wol efkes sjen hoe't dat moast mei bêden."

"Wy hiene belle mei it Reade Krús", giet se fierder, "mar dy seine dat it wol aardich krap wurdt. Dat is ek logysk want it binne no sa'n soad flechtlingen. Dat moat praktysk wol kinne. Der komme no gelokkich wol in soad bêden binnen. Benammen babybedsjes moatte wy hawwe, want as je de bylden op tv sjogge, dan ferwachtsje je bern."