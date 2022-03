Utstjit fleanbasis Ljouwert tenei metten: Frisian Flag as fjoerdoop

De oefening betsjut in grutte personele ynset. Dy komt op in momint dat de loftmacht it drok hat. Njonken Frisian Flag patrûljearje Nederlânske tastellen oan de eastgrins fan it NAVO-gebiet.

"Ja, het is een beetje druk", seit Blok. "We kunnen dat aan en dat laten we zien. We bereiden ons tegelijk met de oefening voor op inzet in Bulgarije en we vliegen ook de luchtruimbewaking aan de Oostgrens met F-16's vanuit Volkel. We hebben wel gekeken of er voldoende deelnemers zijn en wat wij zelf kunnen inzetten. Dat is gelukt en dus kan het goed doorgaan."

Oerlêst beheine

By it fleanen wurdt besocht de oerlêst foar omwenners safolle mooglik te beheinen. "Alle vliegers krijgen de instructie over hoe ze moeten vliegen om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Er zijn twee piekmomenten qua geluid: aan het begin van de ochtend en begin van de middag."