Ljouwerter skoallekoepels sykje personiel om Oekraynske bern les te jaan

"We bereiden ons voor dat we mogelijk veel mensen nodig zullen hebben", seit Hans Greidanus fan ûnderwiiskoepel PCBO yn Ljouwert.

"Eerste opvang cruciaal"

It giet dan net allinnich om learkrêften, seit Greidanus. "We hebben ook onderwijsassistenten of lerarenondersteuners nodig, maar ook pedagogisch medewerkers vinden we belangrijk."

Mooglik binne de bern traumatisearre fan wat se meimakke hawwe. "De eerste opvang is heel cruciaal. Dat je kinderen met spel met elkaar in contact laat komen en kijkt wat dat oplevert. Dat er verbinding met elkaar ontstaat."

Ferbining mei de Oekraynske mienskip

"We proberen ook verbindingen te maken met de Oekraïense gemeenschap die er al in Leeuwarden is", leit Greidanus út. Hy tinkt dan ûnder mear oan hegeskoalle NHL Stenden. "Daar zijn ook studenten die uit Oekraïne komen. Die zouden kunnen fungeren als tolk, ondersteunend in het onderwijsproces zelf."

Nettsjinsteande de personielsproblemen yn it ûnderwiis binne der al 31 reaksjes ynkommen. "Er zitten leerkrachten bij die misschien even in de slaapstand zitten, maar hierdoor getriggerd worden en graag weer aan de gang willen. er zitten onderwijsassistenten bij en studenten die bijna hun opleiding afgerond hebben. We gaan natuurlijk wel kritisch kijken wie we bij het onderwijsproces kunnen gebruiken."