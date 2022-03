Biltske act Faske wol trochgroeie: "Ankem jaar op ‘e groate festivals"

As artyst is Fasil ekstrafagant, mar it nochtere fan It Bildt fielt as thúskommen. Hy begûn mei it spultsje Guitar Hero yn stee fan mei in gitaar. "Ons hait en mim saaien: "Speul eerst dut en dat maar op Guitar Hero en at dat goed gaat, kin d'r 'n gitaar komme", want 'n gitaar is gewoan duur."

Fan U2 oant Ronnie Flex

Hy groeide op mei de band U2 fia syn heit, mar ek fia telefyzje krige er muzyk mei. Op TMF bygelyks, dêr't in soad bands, lykas Linkin Park, Korn en Green Day draaid waarden. It like him aardich ta om in stoere gitarist te wêzen. Fan de middelbere skoalle ôf kaam er mear yn kontakt mei hiphop en artysten as Ronnie Flex, Mr. Polska en Hef.

"Hiphop út 2009 tot 2017 fon ik heel leuk. Der worde ik deur inspireerd, maar op 'n stoit worde 't meer pop. Se doen nou allegaar 'n bitsy 't selde. Der hou ik niet soa fan. Der bin ik op 'n bepaald stoit op útkeken", seit Fasil.