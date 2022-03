Alle stimburo's op ien kaart: hoe hat dyn doarp of wyk stimd?

Klik op in stimburo om dêr de útslach te sjen. De kleuren korrespondearje mei partijen. Read is PvdA bygelyks, donkergrien CDA en blau FNP.

No't ek Smellingerlân nei in wertelling de definitive útslach fan de gemeenteriedsferkiezingen publisearre hat, is it mooglik om yn te zoomen op lokale trends.

Bygelyks yn de stêd Ljouwert, dêr't in dúdlik patroan te sjen is: yn de binnenstêd en dêr flak omhinne skoart GrienLinks it bêst. Yn de bûtenwiken en neie omjouwing krústen kiezers just faker kandidaten fan de PvdA oan. Dy lêste partij die it ek yn de doarpen fan de gemeente Ljouwert better, wêrtroch't sy 8 sitten krije en GrienLinks 7.

GrienLinks is trouwens yn 28 stimburo's yn Fryslân as winner út de bus kaam, wêrfan 25 kear yn de gemeente Ljouwert.

PvdA grut yn Snits

Yn Súdwest-Fryslân is de stêd Snits dúdlik noch in PvdA-bolwurk. Yn gjin inkeld stimburo skoarde in oare partij better.

Op oare plakken yn de gemeente wie it benammen in striid tusken FNP en CDA. Dy lêste partij die it yn totaal krekt wat better, mar wol in stik minder as fjouwer jier lyn.

Lokaal skoart

Dat byld komt werom yn in soad oare gemeenten dêr't beide partijen net meidogge. En wêr't de FNP net meidocht, profitearje oare lokale partijen, bygelyks yn de Stellingwerven.

Dat past yn de lanlike trend: lokale partijen winne flink. Yn Fryslân krigen lokale partijen (as we de FNP dêr ek ta rekkenje) 38 prosint fan alle stimmen. Lanlik giet it om 35,8 prosint.

Konfesjoneel Drachten

Net allinnich yn Ljouwert en Snits skoare linkse partijen goed, datselde jildt foar It Hearrenfean (PvdA), Harns (PvdA), Dokkum (S!N) en De Lemmer.

It twadde grutste plak fan Fryslân, Drachten, is mear ferdield. En boppedat: in stik konfesjoneler. De ChristenUnie is dêr de grutste partij by 9 fan de 20 stimburo's. De partij krige ek de measte stimmen fan alle partijen. Dêrnei komt it CDA en pas dan PvdA.

VVD hat it dreech yn Fryslân

Wat fierder opfalt is dat de VVD it yn Fryslân in stik minder docht as lanlik. Oer hiel Nederlân besjoen krijt de partij noch hieltyd de measte stimmen fan alle partijen, mar yn Fryslân skoare it CDA, de PvdA en de FNP folle better.