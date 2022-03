Ljouwert flateret mei beammekap: fleanrûten flearmûzen ferdwûn

It kolleezje seit it tige spitich te finen dat it sa gien is en stelt in ûndersyk yn. "Dit is een heel stomme fout van onszelf", seit wethâlder Hein de Haan. "Dit had niet gemoeten."

De Haan en syn kollega's wisten hoe't se it oanpakke woenen en hienen dêrfoar ek plannen makke. "Maar voordat we deze bomen kapten, moesten we alternatieve boomroutes planten. Dat is niet gebeurd. De volgorde is verkeerd gegaan."

Plysje en iepenbier ministearje

Dat is in oertrêding fan de Wet Natuurbescherming. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) hat de oertrêding by de plysje meld en sil it trochjaan oan it Iepenbier Ministearje.