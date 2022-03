De toan fan Froukje Sijtsma: "Leafde yn de skoalbankjes"

Mei myn freondinnen út de klasse skreau ik geregeld brieven. Ik smiet se allegear fuort. Ek fan de steapels hânskreaune leafdesbrieven fan myn skoalfreontsje en ús foto's tegearre seach ik doe net de wearde yn om se te bewarjen.

In doaze fol oantinkens oan myn puberjierren bedarren sadwaande yn it jiskefet. Ik besefte pas hoe skande oft dat wie doe't ik in pear moannen lyn frege waard om mei te wurkjen oan it jubileumboek fan myn âlde skoalle. It Christelijk Gymnasium Beyers Naudé yn Ljouwert bestie yn 2021 presys in iuw, mar de feestlike aktiviteiten waarden ferset nei dit jier.

Mei ferskate âld-learlingen en dosinten sit ik yn de redaksje fan it jubileumboek. Wy betochten in ferskaat oan ûnderwerpen: it gymnasium yn oarlochstiid, it nut fan it learen fan klassike talen, de romte foar eigen identiteit. Mar ek bydragen fan âld-learlingen dy't bekend waarden, lykas histoarikus Geert Mak, filosoof en skriuwer Jabik Veenbaas, dûmny en oersetter Liuwe Westra, striptekener Margreet de Heer, sjoernalist Christian Triebert fan ûndersykskollektyf Bellingcat, muzikant Wiebe Kaspers en gean sa mar troch.

We koenen fansels ek net om de leafde hinne, want by tieners yn de skoalbankjes giere fansels de hormoanen troch it liif. It like ús dêrom leuk om foto's te sammeljen fan learlingen dy't inoar kennen learden op it gymnasium en no noch altyd in steltsje binne.

Lykas skriuwer Erik Betten, dy't ek yn de redaksje fan it jubileumboek sit. Eartiids siet er by syn frou Corien yn de klasse. "Op de skoalfoto's wie se altyd in kop grutter as my", fertelt Erik laitsjend. "Ik wie doe noch in lyts jonkje, mar it is allegear goedkaam." Dêr yn de Gymnasiumstrjitte lei de basis foar harren leafde. Se krigen letter ferkearing, trouden en krigen bern. Sa gie it ek in befreone stel ôf. En harren bern sitte no sels wer by inoar yn de klasse.

Ek by in pear fan myn klasgenoaten wie it raak. Op de âlderlêste skoaldei yn ús eksamenjier krigen Hendrik en Dieuwke yn 2002 ferkearing en jierren letter trouden se. Se binne noch altyd befreone mei Machiel en Renske, dy't ek as middelbere skoalbern flinters by inoar fielden. Harren foto's wurde opnaam yn it jubileumboek. Lykas dy fan Peter en Esther. Se krigen op 19 maart 2003 ferkearing en presys seis jier letter stapten se yn it houliksboatsje. Harren troufoto's lieten se sels meitsje yn de skoalbankjes en op de treppen fan it gymnasium. Dêr wie harren ferhaal ommers begûn.

Sels kom ik net yn de nominaasje foar de rubryk Highschool Sweethearts, mar ik haw der wol ientsje hân. As ik myn deiboek trochblêdzje - want dat haw ik lokkich net fuortsmiten - wie ik geregeld fereale op jonges fan skoalle. As brugpieper wie ik sljocht op L. In stoere skater út de twadde klasse. Mar hy seach my net stean, om't er it fierstente drok hie mei spijbelen en blowen. En op W. om't er sokke moaie eagen hie, en op P. om't er sa oergryslik goed basketbalje koe. Op D. om't er hiel knap wie.

Mei myn freondinnen belle ik jûns geregeld om it húswurk troch te nimmen, mar ek om te swimeljen oer al dy ûnberikbere jonges. Hiel konkreet waard it noait. Wy doarden dy leuke jonges út de hegere klassen nammentlik amper oan te sjen, lit stean harren oan te sprekken.

Guon oantinkens stean net yn myn fuortsmiten brieven of yn myn deiboek, mar kin ik my noch wol heuge as de dei fan juster. As famke fan hast 16 gie ik op in sneontejûne mei myn skoalfreondinne nei diskoteek TDF yn Berltsum. We wienen lekker oan it dûnsjen en dronken swiete mjuksdrankjes. Der wienen ek ferskillende jonges fan skoalle. En sa stie myn freondinne ynienen te tútsjen mei in gymnasiast dy't al in jier fan skoalle wie.

Sels wie ik sa drok beset mei in leuke jonge út Skearnegoutum, dat ik gjin each hie foar A., in knappe jonge fan twa klassen heger. Foar syn noas stie ik dy jûne te tútsjen mei de jonge út Skearnegoutum, mar in pear wiken letter wist A. my dochs te feroverjen. Hy skreau in brief dy't ik pas thús iepenmeitsje mocht. Der stiene ek sintsjes yn it Maleisk yn, de taal fan syn pake en beppe. Hé nonna, lou manis. Hey famke, do bist leaf. Wy hienen goed twa jier ferkearing, mar koart nei myn eineksamens rekke it út.

Us leafdesferhaal krijt dus gjin plakje yn it jubileumboek, mar der binne grif steltsjes dy't wol yn dat boek thúshearre. En dêrom dizze oprop: sieten jimme beiden op it kristlik gymnasium Beyers Naudé, rekken jimme fereale en binne jim noch altyd tegearre? Stjoer ús dan in moaie foto ta en dan krije jimme in spesjaal plakje yn ús jubileumboek."