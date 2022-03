Mûntsen fan Skiermûntseach yn brief oan Poetin: hâld op mei oarloch

"Je voelt je machteloos", seit Hein Blommestijn, ien fan de skriuwers. "Het voelt alsof je niets concreets kunt doen. Ons uitgangspunt was om te kijken hoe we dit een halt toe kunnen roepen. Want hoe kun je nou mensen doden, terwijl je zegt dat het voor een goed doel is?"

Oanslute by Poetin syn wurden

De mûntsen begjinne yn it brief mei in fragmint út in speech fan Poetin. "Het is belangrijk om bij zijn eigen woorden aan te sluiten, om in gesprek te gaan. We gaan ervan uit dat hij op zich goed bedoelt, maar de verkeerde weg behandelt."

Yn it brief ferwiist de religieuze mienskip ek nei pater Titus Brandsma, dy't ynkoarten hillich ferklearre wurdt. Yn de tiid fan it opkommend fassisme rôp pater Brandsma ek op ta frede en ûntwapening.

Praktyske fraach

Fraach is noch wol hoe't it brief Poetin en patriarch Kirill berikt. "Dat is best moeilijk. De laatste poging is via Buitenlandse Zaken. De Russische ambassade neemt de telefoon niet op en antwoordt niet op e-mails."