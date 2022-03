Riedsleden foar it earst byinoar: njonkenfunksjes, foarkarsstimmen en twivels

Nije en âlde riedsleden giene by de griffier del foar de needsaaklike ferklearrings en dokuminten. Dêr koenen se help krije by de saneamde 'betrouwensbrieven', dêr't ûnder oaren yn stean moat dat it wenplak yn de gemeente sels is.

Mar it giet dus ek oer it opjaan fan berop en funksjes, de 'njonkenfunksjes'. Dat is nammentlik net altyd like dúdlik foar elkenien.

"Dêr is wol ris wat betizing oer", seit griffier Frans van der Heide. "Neist it riedslidmaatskip is jo gewoane baan in njonkenfunksje. Minsken ferjitte dat wolris yn te foljen. Dat besykje wy foar te kommen."

Dreech te kombinearjen

Ien fan de riedsleden dy't werom komt yn de ried is Petra Vlutters fan GrienLinks. Se hat wol njonkenfunksjes, mar net in 'gewoane baan'. "Ik snap ook niet hoe mensen dat wel combineren, dat lukte mij niet."

Vlutters waard keazen mei foarkarsstimmen. 527 ynwenners fan de gemeente Ljouwert stimden op har. "Dat vind ik heel bijzonder, ik had dat echt niet verwacht."

Twivels

Se twivele noch wol oft se opnij de ried yn woe. "Dat vond ik wel een moeilijke overweging, want het is niet alleen maar leuk. Het is druk en je hebt bovendien het gevoel dat je niet altijd genoeg bereikt in verhouding met het werk dat je erin stopt."