Harkemase Boys pakt punt yn Barendrecht, ONS Snits en VV Bûtenpost ferlieze

Yn Barendrecht spile Harkemase Boys mei 0-0 lyk en naam it dus mar ien punt mei nei hûs. It is al de njoggende kompetysjewedstriid op rige dy't de Harkiten net witte te winnen.

Yn de earste helte krige Harkemase Boys de measte kânsen, mar koe dy net fersulverje. Yn de 25e minút koene se op foarsprong komme, mar it skot op it doel fan BVV Barendrecht gie tsjin de peal. Ek de twadde helte ferrûn sûnder doelpunten foar beide ploegen.