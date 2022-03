Harkemase Boys pakt punt yn Barendrecht, ONS en Bûtenpost ferlieze

Soer ferlies foar ONS

ONS Snits rûn yn de haadklasse yn eigen hûs in soer ferlies op tsjin HZVV út Hoogeveen. Op it Zuidersportpark moasten se in 3-2 nederlaach ynkassearje.

Seis minuten op wei yn de earste helte pakte ONS de foarsprong troch in treffer fan Steyn Potma, dy't de bal fia HZVV'er Yannick Manusiwa efter de keeper skeat. De tsjinstanner út Hoogeveen kaam yn de 24e minút fertsjinne op likense hichte troch in goal fan Noah ten Brinke. Mei dizze 1-1 rêststân giene beide ploegen de klaaikeamers yn.