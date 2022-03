Oekraynske flechtling Issam oan it wurk yn Frjentsjer: "Ik fiel my wer normaal"

"It is in goede ûnderfining. Ik ha der wille oan en ik fyn de minsken fan it bedriuw freonlik", seit Khalladi. Hy wurdt opfongen by Jitty van der Werf yn it doarp Hitsum. By it Frjentsjerter bedriuw Combistralen leart er ûnder oare it coaten en sânstrieljen. "Se helpe my om it ûnder de knibbel te krijen en ik kin jild fertsjinje. Dêrmei kin ik myn famylje yn Oekraïne stypje."

It wurk is foar him ek in manier om it libben wer wat op te pakken. "Ik fiel my wer normaal, mar ik tink wol hieltyd oan myn famylje dêr. Ik hifkje kontinu it nijs. Op it stuit binne se dêr feilich, se binne fier fan Kiev ôf. Je hoopje dat se ek feilich bliuwe."

Issam is hjir telâne kaam mei help fan it útstjoerburo Spikers yn Frjentsjer, dat faker mei bûtenlânske wurknimmers wurket. Tafallich kamen sy yn oanrekking mei flechtlingen út de buert. "Fia fia kaam út it doarp fan myn kollega nei foaren dat hjir ferlet fan wie", fertelt eigener Johan van der Meulen fan Spikers.