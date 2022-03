Trije jier sel easke foar brânstichting yn azc Snits: "Afstraffen enige optie"

De fertochte soe neffens tsjûgen ûnder ynfloed fan alkohol en mooglik ek drugs west ha. Foarôfgeand oan de brân soe er guod, sa as in kuolkast en in telefyzje, út it rút smiten ha. It IM rekkenet it de man oan dat er net de ferantwurdlikheid nimt foar syn hâlden en dragen.

Sinjaal

Neffens de offisier fan justysje is in straf ûnder betingst hjir net op syn plak. "Gezien de vreemdelingenstatus van de verdachte is een deels voorwaardelijke straf wat mij betreft niet aan de orde. Afstraffen is wat mij betreft de enige optie en een signaal naar de samenleving."