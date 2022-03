Fan Oekraïne nei Fryslân: "We wienen de lêste minsken dy't mei koenen"

De measte minsken yn de trein wienen bern mei harren mem. It wie dreech foar de memmen om mei dizze situaasje om te gean om't de bern sawat allegear ûnder de fjouwer jier wienen. Se wienen konstant oan it skriemen of gûlen. Foar ús wie it dêr net mooglik om te sliepen of in lyts bytsje te rêsten.

Tolve oeren stean

Us lokkichste momint fan de ôfrûne twa dagen wie doe't myn mem en ik lang om let sitte koenen. We stapten oer op in oare trein. Myn mem en ik hienen al tolve oeren stien mei al ús tassen, mar yn dy trein krigen we de kâns om te sitten.

Yn earste ynstânsje waard tsjin ús sein dat de rit mar trije oeren duorje soe, mar dat wie net sa. De trein stie meastentiids trije oant fjouwer oeren stil en dan koenen we mar sa'n tritich minuten ride.