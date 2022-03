Waarmste 22 maart ea metten, rekôr út 2005 ferbrutsen

Om 13:20 oere wie it 19,4 graden yn De Bilt. It is it twadde waarmterekôr dit jier foar it plak dêrt KNMI ek fêstige is. It earste rekôr wie op Nijjiersdei.

Dizze iuw hie oant no ta njoggen kear safolle waarmterekôrs as kjeldrekôrs. Ek op Flylân wie it nea earder sa waarm op 22 maart. Dêr stie om 15:00 oere 15,6 graden op de termometer. Op Skylge waard ek in waarmterekôr brutsen, 15,2 graden wie it dêr.