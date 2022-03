HEA! Drokte op de skieppepleats

It is in drokte fan belang op it bedriuw fan Hoekstra, want de lammerij is flink oan 'e gong. Mear as 250 skiep ha al lamme, mei yn trochsneed 2,5 laam. In seisling is ek foar de Hoekstra's bysûnder. De hiele húshâlding helpt mei yn dizze drokke tiden. Ek mem en dochter Hennie Hoekstra wurde ynset om de lamkes te boarnen.