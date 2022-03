Fynst grutte stiennen yn Park Jongemastate stelt It Fryske Gea foar riedsel

It Fryske Gea hat de stiennen as in soarte fan puzel yn it park lein. Kuierders kinne derop sitte. Smeding is sels ek al efkes oan it puzeljen slein, laket se. "Mar ik ha noch gjin merktekens sjoen dy't oanjaan hokker stikken by hokker stikken hearre."

As dúdlik wurdt wêr't de stiennen ea foar brûkt binne, kinne se dêr miskien wer foar brûkt wurde. "Mar as it bygelyks út in gebou komt, dan sille we hjir fansels net gau in hiel gebou delsette", seit Smeding. "We wachtsje it noch efkes ôf. Wat dat oanbelanget, bliuwt it noch efkes in ferrassing."

Boukundich advys

It Fryske Gea wol dat der ynkoarten en boukundige nei de stiennen sjen sil. "Miskien ek minsken fan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dy hawwe in hiel soad mei monuminten te krijen. Hooplik kinne se ús fan advys foarsjen en sizze hoe't de poarte yn elkoar stutsen hat", seit Smeding. "Dan kinne we him miskien wol wer opbouwe en in moai plakje jaan."