Minne Dolstra nije tydlike direkteur fan Thialf

Dolstra wie de ôfrûne twa jier ek belutsen by de werstrukturearring en it sûn meitsje fan Thialf. De Rie fan Kommisarissen hat de ferwachting dat mei de komst fan Dolstra 'de kontinuïteit fan Thialf garandearre is'.

It is de bedoeling dat Dolstra foar in jier by Thialf belutsen bliuwt.