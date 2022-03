De Marrekrite docht oanjefte fan brânstichting by oanlissteger yn Tsjûkemar

In grut part fan de ûnder wettersporters populêre steger brânde ôf. Neffens De Marrekrite is dúdlik wurden dat der sprake is fan brânstichting. Om de tiid fan de brân hinne is in polyester kajútjachtsje mei jongeren by de steger sjoen.

Fanwege de brân moast de baai mei oaljeskermen ôfsletten wurde, om't der ferbrânde komposyt yn it wetter dreau. De Marrekrite docht in oprop oan tsjûgen om harren te melden. De plysje sil de brânstichting ûndersykje.