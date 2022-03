FNP wil in juni debat in de Staten over de Lelylijn en Deltaplan

De FNP heeft het verzoek dinsdag ingediend bij de agendacommissie van de Staten. Aanleiding voor het verzoek van de FNP is het kortgeleden gepubliceerde Onderzoek deel B naar de haalbaarheid van de Lelylijn en Deltaplan. Onderdeel van dat onderzoek was een voorradige Maatschappelijke Kosten Baten Analyse MKBA.

In het onderzoek staan zowel positieve als kritische opmerkingen naar aanleiding van de quick scan MKBA. Als de Lelylijn er eenmaal ligt, zal die volgens de onderzoekers zeker genoeg reizigers trekken om rendabel te zijn, maar de kosten van de aanleg zijn hoog en bovendien ook nog niet precies bekend. Een en ander hangt ook af van de precieze tracé van de 125 kilometer lange spoorverbinding van Lelystad over Heerenveen en Drachten naar Groningen.

Campagne tegen Lelylijn

"Lelylijn en Deltaplan zijn zo'n groot project, met zulke grote gevolgen voor de toekomst dat het niet anders kan als dat wij hier inhoudelijk over praten", zegt FNP-woordvoerder Sijbe Knol.

De FNP voelt zich bemoedigd door de goeie score bij de raadsverkiezingen van afgelopen week. In de gemeente Opsterland werd de FNP zelfs de tweede partij met een campagne tegen de Lelylijn. Deltaplan en Lelylijn hebben volgens de FNP grote gevolgen voor infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid.

Op korte termijn praten

De FNP wil ook de onderzoekers van het laatste rapport over de Lelylijn en Deltaplan naar het Provinciehuis halen voor tekst en uitleg op een commissiebijeenkomst. "Bij zo'n groot en ingrijpend punt ontkom je niet aan in volledige democratische behandeling", zegt Knol.

De Staten hebben in juni 2021 voor het laatst over de Lelylijn en Deltaplan gepraat. Het ging toen met name over de procedure en over de beste manier om inspraak te organiseren. Er waren op dat moment nog geen stukken om inhoudelijk over te discussiëren. Nu die stukken er wel liggen, wil de FNP er op redelijk korte termijn over praten.

Financiële bijdragen

Het kabinet Rutte heeft 3 miljard euro gereserveerd voor de ambitie om de Lelylijn aan te leggen. Dat is niet genoeg om de spoorlijn aan te leggen, maar het Rijk gaat er van uit dat er ook financiële bijdragen komen van de Europese Unie en uit de regio.

De kosten voor de aanleg van de Lelylijn worden door deskundigen begroot op een bedrag tussen de 5 en 9 miljard, afhankelijk van het tracé dat gekozen wordt en de kosten van de bijbehorende bruggen, viaducten, tunnels en andere infrastructuur.