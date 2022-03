Ljouwerter dakleaze-opfang ûntromme om pantsje op it fjoer

De reek wie ûntstien troch in pantsje op it fjoer. De brânwacht hat it fjoer útmakke en it gebou fentilearre.

Ferskate bewenners waarden fanwegen it ynazemjen fan reek troch it ambulânsepersoniel ûndersocht. It is net dúdlik oft der slachtoffers nei it sikehûs ta moasten.