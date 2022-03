Den Haag hâldt ambisjeuze gemeenten yn wurchgreep: 'sinnekeninggedrach'

De gemeenten komme neffens Douwstra dan ek 'in swiere finansjele takomst yn 'e mjitte.' Allinnich al de besuniging fan in heal miljard op de jongereinsoarch, oankundige yn it koälysje-akkoart, sil neffens him ta gefolch hawwe dat 15 fan de 18 Fryske gemeenten ûnder wetter komme te stean.

Finansjele plaatsje net sa hoopfol as it liket

In neiere beskôging fan de gemeentefinânsjes lit sjen dat gemeenten troch tafallers der noch in bytsje goed foar steane. Opmerklik is dat hast alle gemeenten yn Fryslân op de lêst bekende jierrekken fan 2020 in posityf saldo boekten.

Dat komt ek troch corona, wêrtroch't tal fan plannen útsteld waarden en wêrmei gemeenten in soad jild besparje koene. Dêrneist koene gemeenten rekkenje op coronastipe by it Ryk wei.

Ynkomsten spylje ek foar ien kear in rol op de jierrekkens fan gemeenten. Dat binne ynkomsten út de ferkeap fan bygelyks grûn of oandielen. Sa fertsjinne Achtkarspelen 7,8 miljoen oan de ferkeap fan oandielen oan Eneco.

Hieltyd mear op reserves

In oare faktor is de ûntwikkeling dat gemeenten hieltyd mear berop dogge op harren reserves. Sa hiene de gemeenten Smellingerlân, De Fryske Marren, Hearrenfean, Waadhoeke en Flylân troch harren reserves te brûken, dochs in posityf resultaat op harren jierrekken.