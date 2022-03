Goede freon en fertrouweling oer Paulusma: "De storm is gaan liggen"

Yn dy tiid hie Kerkhof nea ferwachte dat Piet útgroeie soe ta miskien wol de ferneamdste Fries fan Nederlân. Hy tocht dat it in hiele put wurde soe om Hans de Jong op te folgjen. "Maar Piet is in de digitale wereld terechtgekomen, hij was als een vis in het water. Dat kon je op geen enkele wijze voorzien."

Piet koe goed mei it lanlike sukses omgean, fynt Kerkhof. "Piet was altijd Piet. Als je met hem ergens liep, werd hij door iedereen begroet. Hij vond het mooi en hij kon er zich bovendien enorm goed in bewegen."