Gjin grutte ferskowingen nei wertelling yn Smellingerlân

It CDA bliuwt de grutste partij yn de ried, mei fiif sitten. Dat is like folle as de ChristenUnie. De PvdA krijt fjouwer sitten. Trije sitten binne der foar de SP, ELP, Smallingerlands Belang en de VVD. GrienLinks en D66 krije elk twa sitten, de FNP ien.

Foarkarssit by GrienLinks

De wertelling brocht wol in foarkarssit oan it ljocht. GrienLinks-kandidaat Nicole ter Doest, de nûmer fiif op de list, kaam by de earste telling út op 180 stimmen. Dat wie net genôch foar in foarkarssit. Nei de wertelling stiet se op 188 stimmen. "Dat is wel voldoende om gekozen te worden", seit Rijpstra. "Het is aan haar of zij de plaats inneemt."

Dat soe ten koste gean fan Peter Lesterhuis, de nûmer twa op de list.

Doel fan de wertelling wie om útslútsel te jaan oer de foarkarsstimmen. Njonken Ter Doest krigen ek âld-wethâlder Pieter van der Zwan (ChristenUnie), Eeuwe van der Velde (CDA), Jantine Klasema-Meister (D66) en Jutich Ruchti (SP) genôch stimmen foar in sit. Dy lêste liet earder al witte dat se har sit net ynnimt.

Wurdearring foar gemeentemeiwurkers

Boargemaster Rijpstra spruts syn wurdearring út foar alle meiwurkers fan de gemeente dy't de wertelling mooglik makke ha. "Ze hebben dit in een mooi tempo gedaan. Ik dank hen zeer."