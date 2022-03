Hiele dei stimmen telle yn Smellingerlân: oer útslach mei gjin twivel wêze

De ynfierflater soarge freed foar in 'kâlde dûs' by de ELP, want dêrtroch waard de achterútgong yn sitten noch grutter as tocht. De partij gie no fan 8 sitten werom nei 3.

Listlûker Yntze de Vries fynt it beslút fan de boargemaster om opnij te tellen ferstannich. "Doe't wy hearden fan de ynfierflater, begûnen by ús alle alarmbellen te rinkeljen, want sa'n flater kin grutte gefolgen hawwe. By twivel moatte je kieze foar opnij telle."

Grutte ferskowingen ferwachtet De Vries net. "Mar as mear minsken no in foarkarssit krije, is dat ek al reden genôch foar in wertelling."

19.00 bekend

De gemeente stribbet der no nei om de definitive einútslach om 19.00 oere bekend te meitsjen op de iepenbiere gearkomste fan it stimburo yn de riedseal. De gearkomste kin ek online folge wurde op de website fan de gemeente.