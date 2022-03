Technysk manager sc Hearrenfean: "Van Wonderen was onze eerste keus"

By de oare Fryske betelle fuotbalklup is noch gjin dúdlikheid oer de trainersposysje. SC Cambuur is op syk nei in ekstra trainer, no't dúdlik is dat Henk de Jong fanwege sûnensklachten net mear op de bank sitte sil dit seizoen.

Pear eagen derby

De technyske stêf fan no hat by technysk manager Foeke Booy oanjûn dat se der wol in ekstra pear eagen en hannen by hawwe wolle. No't der kommend wykein gjin earedivyzjefuotbal is, hat Booy tiid om op syk te gean nei in geskikte kandidaat.

Dy soe mooglik tsjin NEC, oer twa wiken, al op de bank sitte kinne. "Dat streven hebben wij wel", sa seit Booy.

Der binne neffens de technysk manager lykwols net in soad kandidaten. "Je moet oppassen dat je iemand haalt die zijn stempel wil drukken en dingen gaat veranderen. Dat moet je niet willen, maar de spoeling is dun."

Op nammen wol Booy net yngean. Dus ek net op de namme fan Dwight Lodeweges. Booy: "Tuurlijk hebben we een lijstje. Alleen noem ik de namen niet."