Provinsje frijsprutsen fan it stoarten fan fersmoarge baggerslib yn PFAS-krisis

Nei in útspraak fan de Ried fan Steat, de heechste ynstânsje yn it bestjoersrjocht, yn maaie 2019 yn in saak dy't oanspand wie troch natuer- en miljeuorganisaasjes, waarden de regels om it werombringen fan de útstjit fan stikstof ynienen in stik stranger.

De Ried fan Steat kaam ta de konklúzje dat de Nederlânske oanpak net doogde en yn striid wie mei de Europeeske regeljouwing. De útspraak fan de Ried fan Steat hie grutte gefolgen foar ûnder oare de yntinsive feehâlderij en bou- en transportbedriuwen. In soad projekten moasten stillein wurde.

Sânwinput

It baggerslib dat dumpt waard yn de âlde sânwinput by Suwâld hie nei it yngean fan de nije regeljouwing ûndersocht wurde moatten op de oanwêzichheid fan PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). En dat wie net bard. Foar de útspraak wie de put by Suwâld al oanwiisd om it baggerslib yn te dumpen.

'Absolút gjin opset'

Peter Koops, advokaat fan de provinsje Fryslân, sei dat der fan de kant fan de provinsje absolút gjin opset yn it spul wie. Der hie neffens de riedsman sprake west fan "een menselijke fout". It wie de ferantwurdlike projektlieder ûntgien dat it baggerjen útrûn.

Offisier fan justysje Siebren Buist easke in boete fan 4.000 euro. Hy fûn dat de provinsje him wol deeglik skuldich makke hie oan it plegen fan in strafber feit. Dat it om in minsklike fersin gean soe makke dat net oars fûn Buist.

Rjochter Klaas Bunk spruts de provinsje frij. Bunk oardiele dat net bewiisd wurde koe dat de provinsje mei opsetsin de regels oertrêde hie.