Piet Paulusma wie net bang foar de dea: "Der moat noch wat wêze"

De beide mannen prate ek oer de dea. Dêr is Paulusma net bang foar, seit er. "Ik ha dêr wol mei dwaande west."

"Ik wie slim siik. In hiele tiid lyn wie dat. Dat wie wol op it rântsje. Mei it fuotbaljen hie ik myn foet brutsen. En dat wie it slimste noch net, want nei de operaasje krige ik in dûbele longemboly. Myn frou hat my fûn, op de flier, en se hat my nei it sikehûs brocht."

"Doe't ik wer wat bykaam wie, sei ik dat ik wol wer nei hûs ta woe. De dokter sei: 'Jo meie bliid wêze dat jo noch libje'. No, doe kaam pas it besef."

De geast bliuwt

Piet praat ek oer de dea fan syn mem. Dêr koe er mei libje, seit er, omdat se gjin pine hân hat. Se is 78 jier âld wurden, en stoar oan in hertstilstân.

"Foar de minsken dy't efterbliuwe is it hiel slim. Mar de geast bliuwt fuortbestean", sei er. "It kin."