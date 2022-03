Kees van Wonderen takom seizoen trainer fan sc Hearrenfean

De Fryske fuotbalklup wie op syk nei in nije trainer nei it ûntslach fan Johnny Jansen yn jannewaris fan dit jier. Assistint Ole Tobiasen naam op ynterimbasis it fan him oer.

Van Wonderen is op dit stuit dwaande oan syn twadde seizoen as haadtrainer fan Go Ahead Eagles. Dêrfoar wie de eardere ferdigener ûnder oare wurksum as assistint-trainer by FC Twente en Oranje. As spiler kaam Van Wonderen út foar NEC, NAC Breda, Feyenoord en it Nederlânsk alvetal.

Profylskets

"Na het vertrek van Johnny Jansen hebben we als club eerst een profielschets voor de nieuwe hoofdtrainer gemaakt", seit technysk manager Ferry de Haan.

"Kees heeft een heel duidelijke voetbalvisie die aansluit bij hoe wij naar de voetbaltechnische toekomst van sc Heerenveen kijken. Hij is een realistische trainer die bij Go Ahead heeft aangetoond met plezier en lef het maximale uit de ontwikkeling van spelers en het team te kunnen halen en zodoende waarde op het veld creëert."

Goed gefoel

Van Wonderen is "ontzettend blij" mei syn oerstap. "Ik heb een heel goed gevoel bij de club, bij het plan en waarom ze voor mij kiezen. Daar ben ik heel positief over. In februari hebben we voor het eerst met elkaar gesproken."

"Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik op zoek ben naar een uitdaging en die uitdaging ligt er in Friesland zeker. Hier ga ik later graag uitgebreider op in. Nu ligt mijn focus nog volledig bij Go Ahead Eagles, waar ik twee jaar geleden aan een mooi avontuur ben gestart", seit Van Wonderen.

Nei dit seizoen wurdt Van Wonderen offisjeel presintearre as haadtrainer.