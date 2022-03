Paulusma 'net te ferfangen' foar Alvestêdetocht en skûtsjesilen

"Dus ik yn de auto nei Harns, en dan lei er it út. Hoe't er it seach. Hoe't er syn berekkeningen makke hie. Der binne minsken dy't sizze: de Alvestêdetocht komt noait wer. Mar Piet siet oan de oare kant."

Midden yn de nacht

"Paulusma hie it net altyd by it rjochte ein, en hy koe der hiel min oer as er it in kear mis hie", seit SKS-foarsitter Nagelhout, "mar it algemiene byld kloppe altyd. En it wie hiel moai dat je ien neist je hiene, wannear't je it mar woene. Dat joech er ek oan: 'ast ergens mei sitst, al is it midden yn de nacht, dan kinst my belje'."

Hy is, mei de passy fan syn fak, mei it útdragen fan it Fryske, mei wat er neilit oan de SKS en oan Fryslân as gehiel, ûnferfangber. Je moatte him net ferfange. Dat kin ek net".

In prachtich minske

"It waar wie syn libben", seit Wieling. "En hy wie it waar." Mar hy wie mear as dat. "Sjoch, wy ha mekoar hiel faak troffen. En dat wie altyd gewoan. Noflik. Alles kaam op tafel. Alles wie besprekber. We ha it no oer it waar, mar ik sil in prachtich minske misse. In freon."