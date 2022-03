Switsers moatte helpe de kontenerfeart op see feiliger te meitsjen

Mark Pieth: "It wie gjin grutte katastrofe, want der binne folle slimmere rampen wêrby't ek minsken harren libben ferlern ha. It seit wol wat oer de risiko's dy't wy nimme wêrby't wy neat jouwe om it miljeu. Jild fertsjinje stiet foarop. En dan ha ik it net allinnich oer de Switsers. Mar út Switsersk perspektyf wei is it gewoan sa dat it ús neat skele kin dat wy fier fuort seekusten fersmoargje."

Yn de Switserske polityk wurdt ynkoarten praat oer it maritime belied, sa meldt Kathrin Betz. "Litte sy it dan ek mar yngreven oanpakke", advisearret Pieth dy't ek foar justysje wurke hat yn Switserlân.

Funksjonearret net goed

As je de seeskipfeart yn it algemien en de kontenerfeart yn it bysûnder feiliger meitsje wolle, moatte dêroer ynternasjonaal ôfspraken makke wurde middels de saneamde International Marine Organisation (IMO), dy't by de Ferienigde Naasjes heart. Mar dy funksjonearret net goed omdat de bedriuwstûke dêr eins tefolle ynfloed op hat en eltsenien yts mei in feto tsjinhâlde kin.