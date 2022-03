Oprjochter SBS6: Piet Paulusma wie goud wurdich foar ús

As Paulusma wer ris op in doarpsplein, by in sportklup of in oar evenemint stie, wie Van Westerloo der geregeld by. Hy seach dat de waarman syn tiid naam foar it publyk. "Hij was altijd bereid om met mensen te praten, altijd bereid om handtekeningen te zetten, altijd bereid om aardig te zijn. Ik kan alleen maar zeggen: hij was een goed mens."

Van Westerloo helle syn oantinkens oan Paulusma op yn in ekstra radioútstjoering fan Omrop Fryslân oer it ferstjerren fan de ferneamde Fries. Dêryn kamen ek Arno Brok (kommissaris fan de Kening), Ina Sjerps (boargemaster fan Harns), René Nagelhout (SKS-foarsitter), Wiebe Wieling (foarsitter Alvestêdetocht), saakwaarnimmer Erik de Zwart en kollega-waarman Jan Jonkman oan it wurd.