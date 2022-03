Twillingbroer Piet Paulusma: "Hy is fierstente jong opholden"

Piet Paulusma is op 65-jierrige leeftiid ferstoarn. "We wisten allegearre wol dat der wat oan de hân wie, mar dat it sa gau gean soe, dêr steane we fersteld fan", seit Lume.

"Tongersdei hat er noch opnames makke, mar dat koe al hast net mear. Dêr ha ik in protte bewûndering foar."

Altyd trochgean

Piet hie in passy foar it waar, seit Lume Paulusma. "Dat moast altyd trochgean. Wat der ek gebeurde, hy soe it waar dwaan. En dat is moai, mar hy is der fierstente jong mei opholden."

"Hy wie like âld as ik. We kenne mekoar al 65 jier. De lêste tiid hiene we wat mear kontakt. Geregeld mei mekoar prate, even nei de kroech. En no is hy der net mear."