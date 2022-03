Piet Paulusma: In ikoan, en hiel gewoan

Doe't Piet noch by it postbedriuw PTT wurke, begûn er eltse dei mei in kuierke nei it waarhûske fan Frjentsjer. De waarnimmingen joech er troch oan Hans de Jong, de man dy't er letter opfolge by Omrop Fryslân.

Letter ferhuze Piet mei syn doetiidske frou Joke nei Hjerbeam. Hy kocht in grutte swiere printer om waarkaarten út te draaien. Syn earste waarberjochten makke er foar de Franeker Courant.

Earste útstjoering

Paulusma begûn op 1 desimber 1985 as waarman by Omrop Fryslân op de radio, doe't er it moarnswaarberjocht oernaam. Dat wie it begjin fan in lange karriêre op radio en telefyzje.

Syn telefyzjedebút by de Omrop wie op 11 febrewaris 1994. Dy útstjoering wie noch yn de studio oan de Ljouwerter Nijstêd, mar Paulusma woe nei bûten, dêr't it waar wie. Sa soe it gean.

Sjoch hjir nei de earste telefyzje-útstjoering fan it waar mei Piet Paulusma: