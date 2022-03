Waarman Piet Paulusma op 65-jierrige leeftiid ferstoarn

Mei it ferstjerren fan de waarman ferliest Fryslân in ikoan. It fertroude 'Wy moatte moarn mar wer ris yn it waar sjen' sil nea wer klinke.

Paulusma wie mear as allinne waarman. Hy sette him ek jierrenlang yn foar allerhanne organisaasjes en wurke faak belangeleas mei oan maatskiplike doelen.

Koartlyn krige hy noch in keninklike ûnderskieding. Hy waard ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau. It die in soad mei him , sei er, al wie syn wurk foar him 'hiel gewoan'.

Gjin ferfanger

Sûnt 1985 fersoarge Piet Paulusma de waarberjochten foar Omrop Fryslân. Der hearsket grutte fersleinens yn it bedriuw, seit einredakteur Sybren Terpstra. Hy koe Piet mear as 40 jier.

"Yn de 36 jier dat er waarman wie by Omrop Fryslân hat er nea fersake", seit Terpstra. "Yn de earste jierren wie der gjin ferfanger, en presentearre hy it waar sels op syn fakânsje, fan de camping ôf. Letter krige hy in fêste ferfanger op de radio en sûnt in pear jier naam syn dochter Martsje it waarberjocht op telefyzje geregeld oer."